В Испании подали жалобу на жестокое обращение с животными из-за окрашенных в зебр ослов

В Испании возник скандал из-за жестокого обращения с животными после того, как двух ослов перекрасили в зебр для тематической вечеринки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Двух животных, окрашенных в черные и белые полосы, было снято на видео на пляже возле городка Вехер-де-ла-Фронтера в регионе Кардис. Автор видео сообщил об инциденте защитников животных.

На сайте Andalucía Informaciónsaid сказано, что животные были элементом свадьбы, которая проходила там в субботу в стиле африканской саванны.

Местные СМИ сообщили, что животные прибыли на пляжный бар в субботу утром. Там их покрасили, и они провели день под палящим солнцем.

Жалобу о жестоком обращении с животными было подано в местное отделение сельскохозяйственного органа Oficina Comarcal Agraria.

Спецподразделение гражданской гвардии, занимающееся охраной дикой природы и животных, заявило, что начало собственное расследование.