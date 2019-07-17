Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

ЕСПЧ перешел к стадии принятия решения по делу Седлецкой

Во Франции после финала Кубка африканских наций задержали 200 человек

Иран захватил британский танкер

Землетрясение в Афинах: обваленные дома, четверо пострадавших






В Испании подали жалобу на жестокое обращение с животными из-за окрашенных в зебр ослов

Среда, 17 июля 2019, 14:18

В Испании возник скандал из-за жестокого обращения с животными после того, как двух ослов перекрасили в зебр для тематической вечеринки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Двух животных, окрашенных в черные и белые полосы, было снято на видео на пляже возле городка Вехер-де-ла-Фронтера в регионе Кардис. Автор видео сообщил об инциденте защитников животных.

 

На сайте Andalucía Informaciónsaid сказано, что животные были элементом свадьбы, которая проходила там в субботу в стиле африканской саванны.

Местные СМИ сообщили, что животные прибыли на пляжный бар в субботу утром. Там их покрасили, и они провели день под палящим солнцем.

Жалобу о жестоком обращении с животными было подано в местное отделение сельскохозяйственного органа Oficina Comarcal Agraria.

Спецподразделение гражданской гвардии, занимающееся охраной дикой природы и животных, заявило, что начало собственное расследование.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Испания
powered by lun.ua