У Литві пройдуть перестановки в уряді й переобрання прем'єра

В оновленому уряді Литви зміниться не один міністр, у зв'язку з чим в парламенті відбудеться не лише голосування щодо повторного обрання Саулюса Скверняліса прем'єр-міністром, а й щодо урядової програми.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Я можу сказати, що зміниться більш ніж один міністр", - сказав прем'єр. "Очевидно, все йде до того, що в Сеймі доведеться ще раз проголосувати за незмінену урядову програму", - додав він.

Ця процедура є необхідною, оскільки з моменту отримання повноважень урядом Скверняліса 2016 року зміниться понад половина міністрів.

Скверняліс 9 липня після зустрічі з новообраним президентом Гітанасом Науседою повідомив про намір залишитися на своїй посаді, попри те, що у травні сказав, що залишить її і продовжить роботу як член парламенту.