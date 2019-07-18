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В Литве пройдут перестановки в правительстве и переизбрание премьера

Четверг, 18 июля 2019, 09:30

В обновленном правительстве Литвы изменится не один министр, в связи с чем в парламенте состоится не только голосование по повторному избранию Саулюса Сквернялиса премьер-министром, но и по правительственной программе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Я могу сказать, что сменится более чем один министр", - сказал премьер. "Очевидно, все идет к тому, что в Сейме придется еще раз проголосовать по неизмененной правительственной программе", - добавил он.

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Эта процедура необходима, поскольку с момента получения полномочий правительством Сквернялиса в 2016 году изменится более половины министров.

Сквернялис 9 июля после встречи с новоизбранным президентом Гитанасом Науседей сообщил о намерении остаться на своем посту, несмотря на то, что в мае сказал, что покинет его и продолжит работу в качестве члена парламента.

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