Європарламент вимагає у Росії звільнити моряків та інших українських політв'язнів

Європейський парламент нового скликання у четвер ухвалив резолюцію щодо Росії, яка стосується ситуації з українськими політичними в'язнями.

Як повідомляє "Європейська правда", за документ проголосували 458 євродепутатів.

Резолюція підтверджує невизнання анексії Криму та містить заклик до РФ звільнити всіх політичних в’язнів та українських моряків, повідомило у Twitter Представництво України при ЄС.

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"Резолюція закликає російську владу без жодних затримок та додаткових умов звільнити усіх незаконно затриманих громадян України, як в Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України, а також забезпечити їхнє безпечне повернення, у тому числі й кримських татар, нещодавно затриманих через мирний протест на Червоній площі 10 липня 2019 року, а також громадян України, які затримані за політично мотивованими звинуваченнями, і 24 членів екіпажів українських морських суден", - йдеться у документі.

Резолюція рішуче засуджує акт агресії, чинений Росією проти України 25 листопада минулого року біля Керченської протоки.

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Документ закликає Росію оприлюднити весь список українських полонених на Донбасі та полегшити контакти з ними, а також вимагає РФ забезпечити правозахисний моніторинговий доступ до окупованих Криму і Донбасу.

Резолюція підтверджує, що санкції ЄС повинні діяти, поки Росія не виконає своїх міжнародних зобов’язань, у тому числі – Мінські домовленості.

Окрім того, документ підтверджує, що ЄС повинен бути готовим запровадити нові санкції проти РФ, якщо вона й надалі порушуватиме міжнародне право.

Водночас, як зауважив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, парламентарі відхилили поправку, яка висловлювала жаль з приводу повернення російської делегації до ПАРЄ.