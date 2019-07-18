Європарламент визначив склад делегації парламентського комітету асоціації з Україною

Європарламент затвердив склад 44 міжпарламентських делегацій, в тому числі – делегації парламентського комітету асоціації з Україною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення на сайті Європарламенту.

Кількість міжпарламентських делегацій залишилася незмінною у порівнянні з попереднім складом Європарламенту.

Голів делегацій та їх заступників мають обрати під час установчих зборів у вересні 2019 року.

У делегацію ЄП до Парламентського комітету асоціації ЄС-Україна увійшли 16 євродепутатів. Від Групи Європейської народної партії до неї увійшли 5 депутатів: Траян Бассеску, Ісабель Бержумеа, Даніель Буда, Сандра Калнієте, Андріус Кубіліус.

До складу делегації також увійшли по два депутати від наступних груп: від Прогресивного Альянсу Соціалістів і Демократів - Клара Добрев, Лешек Міллер; від "Оновити Європу" - Петрас Ауштревічус, Міхал Шімечка; від Зелених/Європейський Вільний Альянс - Мікулас Пекса, Віола Фон Крамон-Таубадель, від Європейських Консерваторів та Реформістів - Гельмут Геукін, Вітольд Ян Ващиковський.

Одним депутатом представлені група Ідентичності та Демократії (Жан-Пауль Гарро), Конфедеративна Група Європейських Обєднаних лівих – Нордичних Зелених Лівих (Анья Газекамп), депутати, що не приєдналися (Натан Гілль).