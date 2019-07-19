Трамп заявив, що американський військовий корабель збив іранський безпілотник

Президент США Дональд Трамп заявив, що військовий корабель USS Boxer збив іранський безпілотник, який наблизився до нього і "проігнорував численні заклики до відступу".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Виступаючи в Білому домі, Трамп заявив, що безпілотник "загрожував безпеці корабля і екіпажу судна" в Ормузькій протоці і був "негайно знищений".

Екіпаж USS Boxer вжив оборонних заходів після того, як безпілотник наблизився на загрозливу відстань до американського корабля, сказав чиновник Міноборони США.

"Це остання з багатьох провокаційних і ворожих дій Ірану проти кораблів, що працюють в міжнародних водах", - заявив Трамп. - "Сполучені Штати залишають за собою право захищати наш персонал, наші об'єкти та інтереси і закликають всі країни засудити спроби Ірану порушити свободу судноплавства і світової торгівлі."

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що у них немає інформації про втрату безпілотника.

Відносини між Іраном і США погіршилися з травня 2018 року, коли Вашингтон вирішив вийти з ядерної угоди 2015 року.