Трамп заявил, что американский военный корабль сбил иранский беспилотник

Президент США Дональд Трамп заявил, что военный корабль USS Boxer сбил иранский беспилотник, который приблизился к нему и "проигнорировал многочисленные призывы к отступлению".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Выступая в Белом доме, Трамп заявил, что беспилотник "угрожал безопасности корабля и экипажа судна" в Ормузском проливе и был немедленно уничтожен".

Экипаж USS Boxer употребил оборонных мероприятий, после того, как беспилотник приблизился на угрожающее расстояние к американскому кораблю, сказал чиновник Минобороны США.

"Это последняя из многих провокационных и враждебных действий Ирана против кораблей, работающих в международных водах", - заявил Трамп. - "Соединенные Штаты оставляют за собой право защищать наш персонал, наши объекты и интересы и призывают все страны осудить попытки Ирана нарушить свободу судоходства и мировой торговли."

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что у них нет информации о потере беспилотника.

Отношения между Ираном и США ухудшились с мая 2018 года, когда Вашингтон решил выйти из ядерного соглашения 2015 года.