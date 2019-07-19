Депутатів Бундестагу відкликають з відпусток на 80 хвилин

709 депутатів німецького Бундестагу відкликають з літніх відпусток на позачергове парламентське засідання тривалістю близько 80 хвилин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

На цьому засіданні має відбутись приведення до присяги нової міністерки оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер.

Як зазначається, наразі партії намагаються зв'язатися зі своїми депутатами за допомогою СМС, електронної пошти та телефонних дзвінків. За даними адміністрації Бундестагу, вартість позачергового засідання ще не підраховували, однак спостерігачі оцінюють її у приблизно 100 тисяч євро.

Вартість повернення до Берліна та назад у місце відпустки за кордоном має взяти на себе німецький парламент. Крім того, пленарна зала Бундестагу зараз перебуває на ремонті, тож засідання проведуть у допоміжній будівлі парламенту - Будинку Пауля Лебе. У фоє приміщення, таким чином, мають доставити стільці, а також трибуну й обладнати місця для членів уряду та Бундесрату.

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Нагадаємо, 16 липня стало відомо, що голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Крамп-Карренбауер замінить Урсулу фон дер Ляєн на посаді міністерки оборони ФРН. Фон дер Ляєн, яка також є представницею ХДС, у вівторок була затверджена Європарламентом на посаду голови Єврокомісії. У середу вона офіційно склала з себе повноваження глави оборонного відомства Німеччини.