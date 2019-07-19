Депутатов Бундестага отзывают из отпусков на 80 минут

709 депутатов немецкого Бундестага отзовут из летних отпусков на внеочередное парламентское заседание продолжительностью около 80 минут.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

На этом заседании должно состояться приведение к присяге нового министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Как отмечается, сейчас партии пытаются связаться со своими депутатами с помощью СМС, электронной почты и телефонных звонков. По данным администрации Бундестага, стоимость внеочередного заседания еще не подсчитывали, однако наблюдатели оценивают ее примерно в 100 тысяч евро.

Стоимость возврата в Берлин и обратно в место отпуска за рубежом должен взять на себя немецкий парламент. Кроме того, пленарный зал Бундестага сейчас находится на ремонте, поэтому заседание проведут в вспомогательной здания парламента - Дома Пауля Лебе. В фое помещения, таким образом, должны доставить стулья, а также трибуну и оборудовать места для членов правительства и Бундесрата.

Напомним, 16 июля стало известно, что председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Крамп-Карренбауэр заменит Урсулу фон дер Ляйен на посту министра обороны ФРГ. Фон дер Ляєн, которая также является представительницей ХДС, во вторник была утверждена Европарламентом на пост председателя Еврокомиссии. В среду она официально сложила с себя полномочия главы оборонного ведомства Германии.