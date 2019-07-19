Прем'єр Іспанії висунув ультиматум перед голосуванням про своє переобрання

Виконувач обов'язків прем'єр-міністра і лідер соціалістів Іспанії Педро Санчес заявив, що вдруге не пропонуватиме лівій партії Podemos долучитися до "уряду співпраці", якщо її депутати не підтримають його затвердження на посаді під час голосування 23 липня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Після (голосування - ред.) пропозиції не буде", - сказав Санчес.

Партія Санчеса здобула перемогу на парламентських виборах в квітні, але для формування більшості їй не вистачає голосів.

Головним каменем спотикання є той факт, що лідер Podemos Пабло Іглесіас хоче, щоб його партія отримала міністерські посади пропорційно до ваги в парламенті (42 місця проти 123 у соціалістів).

Санчес виступає проти цього, кажучи, що він може запропонувати лише високі посади в інших державних органах.

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Якщо йому не вдасться отримати абсолютну більшість, тоді доведеться пройти повторне голосування через два дні, коли буде потрібна проста більшість.

Санчес закликав дві великі правоцентристські партії утриматися, щоб дозволити йому виграти голосування і очолити уряд меншості. Вони обіцяли заблокувати спробу Санчеса повернутися до влади.