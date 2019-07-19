Премьер Испании выдвинул ультиматум перед голосованием о своем переизбрании

Исполняющий обязанности премьер-министра и лидер социалистов Испании Педро Санчес заявил, что второй раз не будет предлагать левой партии Podemos присоединиться к "правительству сотрудничества", если ее депутаты не поддержат его утверждение в должности во время голосования 23 июля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"После (голосования - ред.) предложения не будет", - сказал Санчес.

Партия Санчеса одержала победу на парламентских выборах в апреле, но для формирования большинства ей не хватает голосов.

Главным камнем преткновения является тот факт, что лидер Podemos Пабло Иглесиас хочет, чтобы его партия получила министерские должности пропорционально тяжести в парламенте (42 места против 123 у социалистов).

Санчес выступает против этого, говоря, что он может предложить только высокие должности в других государственных органах.

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Если ему не удастся получить абсолютное большинство, тогда придется пройти повторное голосование через два дня, когда потребуется простое большинство.

Санчес призвал две большие правоцентристские партии воздержаться, чтобы позволить ему выиграть голосование и возглавить правительство меньшинства. Они обещали заблокировать попытку Санчеса вернуться к власти.