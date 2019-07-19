МЗС: рішення Європарламенту щодо РФ показало солідарність ЄС з Україною

Міністерство закордонних справ України вважає, що ухвалення резолюції щодо Росії напередодні у Європарламенті продемонструвало солідарність ЄС з Україною у її боротьбі проти російської агресії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у коментарі міністерства, поширеному у п’ятницю.

"Україна вдячна Європейському парламенту за схвалення потужної резолюції із засудженням триваючої агресії Росії проти України та вимогою до Кремля звільнити понад 100 українських політичних в’язнів, що їх Росія незаконно утримує на своїй території, а також в окупованому Криму та Донбасі", - заявили в українському МЗС.

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Окремо євродепутати засудили агресивні дії РФ проти України в районі Керченської протоки та захоплення 24 українських моряків, а також невиконання Москвою наказу Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 року, зазначили у міністерстві.

МЗС вважає знаковим, що у своєму рішенні новообраний Європарламент беззастережно підтримав суверенітет і територіальну цілісність України, наголосив на невизнанні російської окупації Криму та будь-якої правочинності законодавства і судочинства РФ на окупованому півострові, а також засудив масштабні переслідування українських громадян та придушення прав людини.

МЗС вітає рішучу підтримку з боку новообраних європейських депутатів санкційної політики ЄС проти РФ та заклик до запровадження нових персональних санкцій проти осіб, відповідальних за політичні переслідування і придушення прав людини, а також готовність до введення щодо Росії додаткових економічних обмежувальних заходів.

"Рішення Європарламенту продемонструвало солідарність ЄС з Україною у її боротьбі проти російської агресії та активну підтримку європейською спільнотою зусиль України зі звільнення наших громадян з російського полону", - резюмували в міністерстві закордонних справ.