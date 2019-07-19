МИД: решение Европарламента по РФ показало солидарность ЕС с Украиной

Министерство иностранных дел Украины считает, что принятие резолюции по России накануне в Европарламенте показало солидарность ЕС с Украиной в ее борьбе против российской агрессии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в комментарии министерства, распространенном в пятницу.

"Украина благодарна Европейскому парламенту за одобрение мощной резолюции с осуждением продолжающейся агрессии России против Украины и требованием к Кремлю освободить более 100 украинских политических заключенных, которых Россия незаконно удерживает на своей территории, а также в оккупированном Крыму и на Донбассе", - заявили в украинском МИД.

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Отдельно евродепутаты осудили агрессивные действия РФ против Украины в районе Керченского пролива и захват 24 украинских моряков, а также невыполнение Москвой приказа Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года, отметили в министерстве.

МИД считает знаковым, что в своем решении новоизбранный Европарламент безоговорочно поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины, отметил непризнание российской оккупации Крыма и любой правомочности законодательства и судопроизводства РФ на оккупированном полуострове, а также осудил масштабные преследования украинских граждан и подавление прав человека.

МИД приветствует решительную поддержку со стороны новоизбранных европейских депутатов санкционной политики ЕС против РФ и призыв к введению новых персональных санкций против лиц, ответственных за политические преследования и подавления прав человека, а также готовность к введению в отношении России дополнительных экономических ограничительных мер.

"Решение Европарламента продемонстрировало солидарность ЕС с Украиной в ее борьбе против российской агрессии и активную поддержку европейским сообществом усилий Украины по освобождению наших граждан из русского плена", - резюмировали в министерстве иностранных дел.