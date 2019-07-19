Лідер іспанських "лівих" прийняв ключову вимогу для створення уряду з соціалістами

Лідер крайньо лівої іспанської партії Podemos заявив, що готовий відмовитися від посади в коаліційному уряді, потенційно відкривши вихід для переговорів про коаліцію.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Глава уряду Педро Санчес, партія якого отримала найбільше місць у парламенті, але не має більшості, наступного тижня чекає на голосування щодо затвердження свого уряду, але все ще не має необхідної підтримки.

Раніше лідер Podemos Пабло Іглесіас хотів, щоб його партія отримала міністерські посади пропорційно до представлення в парламенті.

Санчес сьогодні погодився включити до коаліційного уряду депутатів Podemos, але за умови, що Іглесіаса не буде серед них.

"Я не повинен бути виправданням для соціалістів, чому не буде коаліції лівих. Чи буду я в кабінеті чи ні, це не буде проблемою доти, доки не буде вето на присутність Podemos відповідно до голосів, які ми отримали на виборах", - заявив Іглесіас.

Якщо Санчес програє голосування у парламенті, почнеться двомісячний відлік до проведення нових виборів.

Санчес закликав дві великі правоцентристські партії утриматися, щоб дозволити йому виграти голосування і очолити уряд меншості. Вони обіцяли заблокувати спробу Санчеса повернутися до влади.