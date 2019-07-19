Лидер испанских "левых" принял ключевое требование для создания правительства с социалистами

Лидер крайне левой испанской партии Podemos заявил, что готов отказаться от должности в коалиционном правительстве, потенциально открыв выход для переговоров о коалиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Глава правительства Педро Санчес, партия которого получила больше всего мест в парламенте, но не имеет большинства, на следующей неделе ждет голосования по утверждению своего правительства, но все еще не имеет необходимой поддержки.

Ранее лидер Podemos Пабло Иглесиас хотел, чтобы его партия получила министерские должности пропорционально представлению в парламенте.

Санчес сегодня согласился включить в коалиционное правительство депутатов Podemos, но при условии, что Иглесиаса не будет среди них.

"Я не должен быть оправданием для социалистов, почему не будет коалиции левых. Буду ли я в кабинете или нет, это не будет проблемой, пока не будет вето на присутствие Podemos согласно голосов, которые мы получили на выборах ", - заявил Иглесиас.

Если Санчес проиграет голосования в парламенте, начнется двухмесячный отсчет до проведения новых выборов.