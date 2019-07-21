Українці за кордоном голосують на дострокових виборах до парламенту

Громадяни України за кордоном голосують на дострокових до Верховної ради, першими почали голосувати українці в Австралії ще напередодні ввечері.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У суботу о 23:00 за київським часом, почала роботу виборча дільниця # 900001, розташована у посольстві України в Австралії.

Багато людей традиційно голосують у вишиванках. За даними ДВК, у Канберрі станом на 12.00 проголосувало 40 осіб.

Дільниці закордонного виборчого округу на виборах до парламенту розпочинають роботу о 8:00 за місцевим часом.

Загалом у закордонному виборчому окрузі ЦВК сформувала 102 дільничні комісії. Українці голосують у 72 країнах світу. Дільниці розташовані в посольствах та консульствах України.

Найбільша кількість дільниць сформована у Німеччині, їх там 5. По 4 - у США, Польщі, Італії, по 3 дільниці утворені в Канаді, Іспанії та Туреччини. У Росії всі дільниці для голосування закриті.

Найбільша закордонна виборча дільниця утворена при посольстві України у Молдові, там зареєстровано понад 52 тисяч виборців. Найменша - при військовій частині у Косові (менше 50 виборців).