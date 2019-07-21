Украинцы за рубежом голосуют на досрочных выборах в парламент

Граждане Украины за рубежом голосуют на досрочных в Верховную Раду, первыми начали голосовать украинцы в Австралии еще накануне вечером.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В субботу в 23:00 по киевскому времени, начала работу избирательный участок #900001, расположенный в посольстве Украины в Австралии в Канберре

Участки заграничного избирательного округа на выборах в парламент начинают работу в 8:00 по местному времени.

Многие люди традиционно голосуют в вышиванках. По данным УИК, по состоянию на 12.00 проголосовало 40 человек. Голосование на ней продлится до 20:00 (11:00 по киевскому времени 21 апреля).

В посольстве сообщили, что многие люди традиционно голосуют в вышиванках. По данным УИК по состоянию на 12:00 проголосовало 40 человек.

Участки заграничного избирательного округа на выборах в парламент начинают работу в 8:00 по местному времени.

Всего в заграничном избирательном округе ЦИК сформировала 102 участковые комиссии. Украинцы голосуют в 72 странах мира. Участки расположены в посольствах и консульствах Украины.

Наибольшее количество участков сформировано в Германии, их там 5. По четыре в США, Польши, Италии, по 3 участка образованы в Канаде, Испании и Турции. В России все участки для голосования закрыты.

Самый большой заграничный избирательный участок образован при посольстве Украины в Молдове, там зарегистрировано более 52 тысяч избирателей. Наименьший - при воинской части в Косово (менее 50 избирателей).