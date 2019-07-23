У Польщі сподіваються, що новий уряд України продовжить курс в ЄС і НАТО

Польща сподівається, що після виборів Україна прискорить процес необхідних реформ і продовжить курс на зміцнення відносин України з ЄС і НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті польського МЗС.

"Ми сподіваємося, що вибори призведуть до створення стабільної більшості у Верховній Раді та створення нового уряду, який разом з президентом Володимиром Зеленським прискорить процес необхідних реформ і продовжить курс на зміцнення відносин України з ЄС і НАТО", - йдеться у заяві.

У МЗС наголосили, що Польща продовжує підтримувати європейські та євроатлантичні прагнення України та її модернізацію, а також незалежність, суверенітет та територіальну цілісність країни на тлі агресивних дій Росії.

"Сподіваємося розвивати конструктивні відносини з новою владою України", - йдеться у заяві.