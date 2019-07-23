В Польше надеются, что новое правительство Украины продолжит курс в ЕС и НАТО

Польша надеется, что после выборов Украина ускорит процесс необходимых реформ и продолжит курс на укрепление отношений Украины с ЕС и НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте польского МИДа.

"Мы надеемся, что выборы приведут к созданию стабильного большинства в Верховной Раде и создания нового правительства, которое вместе с президентом Владимиром Зеленским ускорит процесс необходимых реформ и продолжит курс на укрепление отношений Украины с ЕС и НАТО", - говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что Польша продолжает поддерживать европейские и евроатлантические устремления Украины и ее модернизацию, а также независимость, суверенитет и территориальную целостность страны на фоне агрессивных действий России.

"Надеемся развивать конструктивные отношения с новой властью Украины", - говорится в заявлении.