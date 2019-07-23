Принц Бельгії проігнорував гімн на параді, "зависнувши" у смартфоні

Бельгійський принц Лоран потрапив під шквал критики через те, що настільки захопився смартфоном, що пропустив гімн своєї країни під час параду, присвяченого національному дню.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Після того, як почалося виконання гімну Бельгії, 55-річний принц почав писати текстові повідомлення в телефоні, а потім вирішив зробити телефонний дзвінок. Дзвінок закінчився тільки тоді, коли його дружина торкнулася його руки.

Принц Лоран з дружиною принцесою Клер

Інцидент трапився в неділю, коли бельгійські військові брали участь в урочистостях з нагоди 188-річчя незалежності. На урочистостях були присутні і інші представники королівської сім'ї, включаючи короля Бельгії Філіпа.

Це не перший випадок, через який Лоран, чия схильність до подібних помилок заслужила йому прізвисько "проклятий принц", має проблеми через свою поведінку під час параду, присвяченого національному дню.

У попередні кілька років принц, який має звання військово-морського капітана, під час параду також писав текстові повідомлення і розмовляв по телефону.

У 2016 році фотографи зафіксували, як він позіхав під час параду, а в 2014 році він, ймовірно, міцно спав протягом більшої частини святкувань.

Минулого року парламент Бельгії ухвалив рішення скоротити видатки на утримання принца Лорана через його несанкціоновану дипломатичну діяльність.

Він у парадній формі морського офіцера відвідав посольство Китаю в Брюсселі, щоб вшанувати 90-річчя Китайської народної армії.