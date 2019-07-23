Принц Бельгии проигнорировал гимн на параде, "зависнув" в смартфоне

Бельгийский принц Лоран попал под шквал критик из-за того, что настолько увлекся своим смартфоном, что пропустил гимн своей страны во время парада, посвященного национальному дню.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

После того, как началось исполнение гимна Бельгии, 55-летний принц начал переписываться в телефоне, а затем решил сделать телефонный звонок. Звонок закончился только тогда, когда его жена коснулась его руки.

Инцидент случился в воскресенье, когда бельгийские военные участвовали в торжествах по случаю 188-летия независимости. На торжествах присутствовали и другие представители королевской семьи, включая короля Бельгии Филиппа.

Это не первый случай, из-за которого Лоран, чья склонность совершать оплошности заслужила ему прозвище "проклятый принц", испытывает проблемы из-за своего поведения во время парада, посвященного национальному дню.

В предыдущие пару лет принц, имеющий звание военно-морского капитана, во время парада также писал текстовые сообщения и разговаривал по телефону.

В 2016 году фотографы зафиксировали, как он зевал во время парада, а в 2014 году он, вероятно, крепко спал на протяжении большей части празднований.

В прошлом году парламент Бельгии принял решение сократить расходы на содержание принца Лорана из-за его несанкционированной дипломатической деятельности.

Он в парадной форме морского офицера посетил посольство Китая в Брюсселе, чтобы отметить 90-летие Китайской народной армии.