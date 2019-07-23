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Сенат США затвердив Марка Еспера міністром оборони

Вівторок, 23 липня 2019, 19:46

Сенат США у вівторок проголосував за затвердження Марка Еспера головою Пентагону, закривши багатомісячну вакансію, що виникла з відставкою Джейса Меттіса.

Про це повідомляє "Європейська правда з посиланням на The Washington Post.

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Пентагон не очолював затверджений Сенатом лідер від початку цього року, коли Патрик Шанахан взяв на себе обов'язки міністра оборони Джеймса Меттіса. Меттіс пішов у відставку через розбіжності у поглядах з Трампом.

Після відставки Меттіса Трамп зіткнувся з труднощами у пошуках нового очільника Пентагону – кандидати, яких він хотів запропонувати на високий пост, йому відмовляли. 

 

Марк Еспер - ветеран армії США. Він закінчив військову академію Вест-Пойнт, служив в Іраку. Еспер був віцепрезидентом оборонної корпорації Raytheon, старшим співробітником в апараті Сенату, очолював стратегічний дослідницький інститут Heritage Foundation.

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