Сенат США утвердил Марка Эспера министром обороны

Сенат США во вторник проголосовал за утверждение Марка Эспера главой Пентагона, закрыв многомесячную вакансию, возникшую с уходом Джейса Мэттиса.

Об этом сообщает "Европейская правда со ссылкой на The Washington Post.

Пентагон не возглавлял утвержденный Сенатом лидер от начала этого года, когда Патрик Шанахан взял на себя обязанности министра обороны Джеймса Мэттиса. Мэттис ушел в отставку из-за разногласий с президентом Трампом.

После отставки Мэттиса Трамп столкнулся с трудностями в поисках нового главы Пентагона - кандидаты, которых он хотел предложить на высокий пост, ему отказывали.

Марк Эспер - ветеран армии США. Он окончил военную академию Вест-Пойнт, служил в Ираке. Эспер был вице-президентом оборонной корпорации Raytheon, старшим сотрудником в аппарате Сената, возглавлял стратегический исследовательский институт Heritage Foundation.