Європейський центробанк підтримує призначення Лагард своїм президентом

Європейський центральний банк заявив у четвер, що у нього "немає заперечень проти того, щоб Крістін Лагард стала його новим президентом".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення ЄЦБ.

"Рада керуючих не заперечує проти запропонованої кандидатури Крістін Лагард, яка є особою з визнаним авторитетом та професійним досвідом у фінансових або банківських питаннях, як того вимагає Стаття 283(2) Договору про функціонування Європейського Союзу", - йдеться у повідомленні.

Оголошення ЄЦБ є формальним кроком до призначення Лагард урядами країн єврозони.

Вона замінить на посаді Маріо Драгі 1 листопада цього року.

Нагадаємо, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард подала заяву про звільнення, щоб очолити ЄЦБ.