Европейский центробанк поддерживает назначение Лагард своим президентом

Европейский центральный банк заявил в четверг, что у него "нет возражений против того, чтобы Кристин Лагард стала его новым президентом".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение ЕЦБ.

"Совет управляющих не возражает против предложенной кандидатуры Кристин Лагард, которая является лицом с признанным авторитетом и профессиональным опытом в финансовых или банковских вопросах, как того требует Статья 283 (2) Договора о функционировании Европейского Союза", - говорится в сообщении.

Объявления ЕЦБ является формальным шагом к назначению Лагард правительствами стран еврозоны.

Она сменит на посту Марио Драги 1 ноября этого года.

Напомним, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард подала заявление об увольнении, чтобы возглавить ЕЦБ.