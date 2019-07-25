Facebook перед виборами в Україні видалив фейкові акаунти, що критикували владу

Компанія Facebook заявила в четвер, що видалила понад 1800 облікових записів і сторінок з Таїланду, Росії, України та Гондурасу в рамках протидії оманливій політичній пропаганді та іншим зловживанням її сервісом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

У чотирьох країнах було вилучено 294 акаунти, 1509 сторінок і 32 групи, за якими компанія вбачає "скоординовану недостовірну поведінку". Кількість їхніх підпсиників становила 274 тисяч.

"Ми не бачимо зв'язку між ними, але всі вони використовували мережі фейкових облікових записів, щоб вводити людей в оману щодо того, ким вони були і що роблять", - сказав Натаніель Глейхер, керівник політики з питань кібербезпеки.

Facebook вжив заходів, ґрунтуючись на оманливій ​​поведінці, а не характері розміщеного контенту, заявив Глейхер.

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Облікові записи та сторінки з Росії та Луганської області України, які обговорювали українську політику та критикували український уряд, використовуючи фейкові акаунти, що представляють себе журналістами чи військовими, були заблоковані перед виборами в Україні минулого тижня. При цьому Глейхер не уточнив, чи мережа була розташована на контрольованій території Луганської області.

"Основною метою цієї мережі були публічні обговорення в Україні. Ця мережа використовувалася для того, щоб звинуватити військових в Україні. Керівники мережі створили групи, які здавалися справжніми спільнотами військових і вони працювали над тим, щоб переводити людей з Facebook на свої сайти", - зазначив він.

Облікові записи, вилучені в Таїланді, використовували "вигаданих персон" для пропаганди розповідей про політику Таїланду, відносини США і Китаю, протести в Гонконзі та критику демократичних активістів Таїланду, заявив Глейхер.

"Ми змогли остаточно визначити, що частина діяльності цієї мережі була пов'язана з особою, що базується в Таїланді, пов'язаною з New Eastern Outlook, журналом, який фінансується російським урядом, що базується в Москві", - сказав Глейхер.

Facebook каже, що збільшує темпи розслідування фальшивих облікових записів та координує недостовірну поведінку.

Facebook зазначає, що наразі в усьому світі здійснив майже три десятки серій блокувань у світі в 2019 році, що значно більше, ніж близько двох десятків за весь 2018 рік.

Раніше компанія заявила, що в операції, яка спеціалізувалася на Україні, виявили ознаки діяльності російської "фабрики тролів" (IRA).