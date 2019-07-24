Скандал з Cambridge Analytica: Facebook у США оштрафували на $5 млрд

Федеральна торгова комісія Сполучених Штатів (FTC) оштрафувала компанію Facebook на 5 млрд доларів за порушення конфіденційності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

Причина — події 2018 року, коли стало відомо, що компанія Cambridge Analytica отримала доступ до особистих даних 87 млн користувачів соцмережі без їхнього відома.

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Штраф є найбільшим із тих, які коли-небудь Федеральна торгова комісія стягувала з технологічної компанії.

За рішенням регулятора засновник Facebook Марк Цукерберг повинен буде особисто підтвердити, що його компанія виконує вимоги щодо конфіденційності даних.

Якщо Цукерберг надасть неправдиву звітність, проти нього може бути застосована адміністративна чи кримінальна відповідальність.

Facebook вже заплатив 644 млн доларів штрафу на вимогу уряду Великої Британії за той же скандал з компанією Cambridge Analytica.

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Регулятор з питань конфіденційності даних в Італії також оштрафував Facebook на мільйон євро за порушення, пов'язані зі скандалом довкола Cambridge Analytica.

Cambridge Analytica - агентство, яке використовувало персональні дані людей, щоб впливати на виборців під час президентських виборів у США 2016 року.