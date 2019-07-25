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Розіграш Трампа: президент виступив на тлі двоголового орла

Четвер, 25 липня 2019, 14:18

Під час виступу президента США Дональда Трампа перед прихильниками у Вашингтоні на екрані, розташованому за його спиною, була зображена змінена президентська печатка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post.

На печатці замість орла з однією головою був двоголовий, схожий на той, що на гербі Росії. У кігтях птаха замість стріл були ключки для гольфу.

 

До виступу американського лідера на екран проектували правильний символ, сказано в матеріалі.

Як це сталося, залишається загадкою. Представник Білого дому заявив, що чиновники не бачили зображення заздалегідь. 

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Водночас прессекретар студентського саміту Turning Point USA, де виступав президент, заявив, що він не знає походження зображення, характеризуючи його як "помилку в останній момент". "Я ще не можу зрозуміти, хто це зробив", - сказав речник, додавши, що не знає, звідки це зображення.

Нагадаємо, американські спецслужби дійшли висновку, що Росія втрутилася у президентську гонку 2016 року, намагаючись обернути результати виборів на користь Дональда Трампа. Росія заперечує втручання у вибори.

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