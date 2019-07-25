Розіграш Трампа: президент виступив на тлі двоголового орла

Під час виступу президента США Дональда Трампа перед прихильниками у Вашингтоні на екрані, розташованому за його спиною, була зображена змінена президентська печатка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post.

На печатці замість орла з однією головою був двоголовий, схожий на той, що на гербі Росії. У кігтях птаха замість стріл були ключки для гольфу.

До виступу американського лідера на екран проектували правильний символ, сказано в матеріалі.

Як це сталося, залишається загадкою. Представник Білого дому заявив, що чиновники не бачили зображення заздалегідь.

Водночас прессекретар студентського саміту Turning Point USA, де виступав президент, заявив, що він не знає походження зображення, характеризуючи його як "помилку в останній момент". "Я ще не можу зрозуміти, хто це зробив", - сказав речник, додавши, що не знає, звідки це зображення.

Нагадаємо, американські спецслужби дійшли висновку, що Росія втрутилася у президентську гонку 2016 року, намагаючись обернути результати виборів на користь Дональда Трампа. Росія заперечує втручання у вибори.