Розыгрыш Трампа: президент выступил на фоне двуглавого орла

Во время выступления президента США Дональда Трампа перед сторонниками в Вашингтоне на экране, расположенном за его спиной, была изображена измененная президентская печать.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post.

На печати вместо орла с одной головой был двуглавый, похожий на герб России. В когтях птицы вместо стрел были клюшки для гольфа.

До выступления американского лидера на экран проектировали правильный символ, говорится в материале.

Как это произошло, остается загадкой. Представитель Белого дома заявил, что чиновники не видели изображения заранее.

В то же время пресс-секретарь студенческого саммита Turning Point USA, где выступал президент, заявил, что он не знает происхождения изображения, назвав его "ошибкой в последний момент". "Я еще не могу понять, кто это сделал", - сказал спикер, добавив, что не знает, откуда это изображение.

Напомним, американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вторглась в президентскую гонку 2016 года, пытаясь обратить результаты выборов в пользу Дональда Трампа. Россия отрицает вмешательство в выборы.