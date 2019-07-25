Трамп не хоче карати Туреччину за купівлю російських С-400 – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп на закритій зустрічі сенаторів-республіканців дав зрозуміти, що він не хоче карати Туреччину за купівлю нею російської ракетної системи.

Про це повідомляє CNN з посиланням на два джерела в Республіканській партії, передає "Європейська правда".

Серед сенаторів-республіканців на зустрічі "не було великого ентузіазму щодо цієї позиції", сказав один з співрозмовників, пояснивши, що Трамп зіткнувся зі спротивом законодавців на зустрічі в Білому домі.

Законодавці заявили, що у США немає вибору, окрім як накласти санкції на Туреччину за покупку С-400, грунтуючись на законі Про протидію противникам Америки в 2017 році за допомогою санкцій, але статус Туреччини як союзника НАТО ускладнив ситуацію.

Прес-секретар Ради національної безпеки Білого дому не відповів на прохання прокоментувати зустріч.

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Трамп публічно дав зрозуміти, що він не хоче накладати санкції на Туреччину, звинувачуючи адміністрацію Обами в покупці Туреччиною російської ракетної системи.

Під час зустрічі Трамп ще раз поскаржився на рішення своєї адміністрації виключити Туреччину з програми F35, сказавши сенаторам, що він хоче залишити можливість продажу літаків Туреччині.

Туреччина почала приймати деталі С-400 на початку цього місяця, попри серйозні заперечення з боку Сполучених Штатів.

Вашингтон наполягає, що російська система несумісна з НАТО і становить загрозу для програми винищувачів F-35 під керівництвом США.

Минулого тижня Вашингтон відсторонив Туреччину від програми F-35. США можуть накласти санкції на Туреччину відповідно до Закону про протидію противниками Америки через санкції.