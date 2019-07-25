Путін розширив винятки для громадян Туреччини щодо безвізу

Президент Владімір Путін підписав указ про скасування частини спеціальних економічних заходів, запроваджених після загострення відносин Москви і Анкари 2015 року. Путін частково відновив дію угоди між Росією і Туреччиною про умови взаємних поїздок громадян.

Документ опублікований на офіційному порталі правової інформації, повідомляє "Європейська правда".

В указі, зокрема, дається доручення "Міністерству закордонних справ Російської Федерації в установленому порядку направити Турецькій Республіці повідомлення про часткове відновлення дії Угоди між урядом Російської Федерації і урядом Турецької Республіки про умови взаємних поїздок громадян РФ і громадян Турецької Республіки від 12 травня 2010 року".

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Угода про безвізовий режим між РФ і Туреччиною, підписана 12 травня 2010 року, була призупинена 2016 року в частині, що стосується поїздок турецьких громадян в Росію із загальними паспортами.

Список винятків відтоді розширився. Відтепер громадяни Туреччини зі службовими і спецпаспортами зможуть без віз здійснювати будь-які поїздки до РФ, а не тільки в короткострокові відрядження.

Росія запровадила санкції проти Туреччини після того, як в листопаді 2015 року турецькі військові збили над Сирією російський бомбардувальник Су-24.