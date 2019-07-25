Путин расширил исключения для граждан Турции по безвизу
Президент Владимир Путин подписал указ об отмене части специальных экономических мер, введенных после обострения отношений Москвы и Анкары 2015 года. Путин частично восстановил действие соглашения между Россией и Турцией об условиях взаимных поездок граждан.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает "Европейская правда".
В указе, в частности, дается поручение "Министерству иностранных дел Российской Федерации в установленном порядке направить Турецкой Республике сообщение о частичном возобновлении действия Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Турецкой Республики об условиях взаимных поездок граждан РФ и граждан Турецкой Республики от 12 мая 2010 года".
Соглашение о безвизовом режиме между РФ и Турцией, подписанное 12 мая 2010 года, было приостановлено в 2016 году в части, касающейся поездок турецких граждан в Россию с общими паспортами.
Список исключений с тех пор расширился. Отныне граждане Турции со служебными и спецпаспортами смогут без виз совершать любые поездки в РФ, а не только в краткосрочные командировки.
Россия ввела санкции против Турции после того, как в ноября 2015 года турецкие военные сбили над Сирией российский бомбардировщик Су-24.