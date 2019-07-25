Путин расширил исключения для граждан Турции по безвизу

Президент Владимир Путин подписал указ об отмене части специальных экономических мер, введенных после обострения отношений Москвы и Анкары 2015 года. Путин частично восстановил действие соглашения между Россией и Турцией об условиях взаимных поездок граждан.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает "Европейская правда".

В указе, в частности, дается поручение "Министерству иностранных дел Российской Федерации в установленном порядке направить Турецкой Республике сообщение о частичном возобновлении действия Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Турецкой Республики об условиях взаимных поездок граждан РФ и граждан Турецкой Республики от 12 мая 2010 года".

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Соглашение о безвизовом режиме между РФ и Турцией, подписанное 12 мая 2010 года, было приостановлено в ​​2016 году в части, касающейся поездок турецких граждан в Россию с общими паспортами.

Список исключений с тех пор расширился. Отныне граждане Турции со служебными и спецпаспортами смогут без виз совершать любые поездки в РФ, а не только в краткосрочные командировки.

Россия ввела санкции против Турции после того, как в ноября 2015 года турецкие военные сбили над Сирией российский бомбардировщик Су-24.