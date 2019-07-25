Волкер прибув до Києва, обговорив співпрацю з Україною в ОПК

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів з питань України Курт Волкер 25 липня прибув до Києва.

Про це повідомляє "Європейська правда".

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У Києві Волкер разом з тимчасовим повіреним у справах США в Україні, послом Вільямом Тейлором, зустрівся з главою наглядової ради державного концерну "Укроборонпром" Айварасом Абромавічусом.

"З послами Волкером і Тейлором обмінялися думками щодо перспектив реформування України і співпраці в ОПК (оборонно-промисловому комплексі, - ред.)", - написав Абромавічус у своєму Twitter.

С Послами Волкером та Тейлором обмінялись думками стосовно перспектив реформування України та щодо співпраці в ОПК 🇺🇦🇺🇸✈️🚀@SpecRepUkraine @USEmbassyKyiv pic.twitter.com/bIK5ia8EpA — Aivaras Abromavicius (@aivaras_aivaras) July 25, 2019

Волкер провів ще кілька зустрічей в Києві, крім того, він планує відвідати зону конфлікту на сході України.

Також в Україну 25 липня прибув посол США в ЄС Гордон Сондленд.