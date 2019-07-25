Волкер прибыл в Киев, обсудил сотрудничество с Украиной в ОПК

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер 25 июля прибыл в Киев.

Об этом сообщает "Европейская правда".

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В Киеве Волкер вместе с временным поверенным в делах США в Украине, послом Уильямом Тейлором, встретился с главой наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" Айварасом Абромавичусом.

"С послами Волкером и Тейлором обменялись мнениями о перспективах реформирования Украины и сотрудничества в ОПК (оборонно-промышленном комплексе, - ред.)", - написал Абромавичус в своем Twitter.

С Послами Волкером та Тейлором обмінялись думками стосовно перспектив реформування України та щодо співпраці в ОПК 🇺🇦🇺🇸✈️🚀@SpecRepUkraine @USEmbassyKyiv pic.twitter.com/bIK5ia8EpA — Aivaras Abromavicius (@aivaras_aivaras) July 25, 2019

Волкер провел еще несколько встреч в Киеве, кроме того, он планирует посетить зону конфликта на востоке Украины.

Также в Украину 25 июля прибыл посол США в ЕС Гордон Сондленд.