Жителі Майорки виступили за обмеження круїзних лайнерів у Пальмі

Жителі Пальма-де-Майорки та громадські організації звернулися до міської влади з проханням обмежити кількість круїзних лайнерів і туристів, які можуть перебувати в місті одночасно.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

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Понад 10 тисяч осіб підписали петицію, що закликає обмежити кількість круїзних лайнерів в Пальма-де-Майорці до одного на день. Кількість пасажирів просять обмежити до 4 тисяч. Щороку у місто заходять близько 500 гігантських круїзних лайнерів, з яких на берег ступають 2 мільйони пасажирів.

Сьогодні в порту часто перебувають п'ять і навіть вісім круїзних суден, на борту у деяких - 15 тисяч пасажирів.

Маніфест, що вимагає обмежити кількість лайнерів, вже підписали понад 30 організацій та 11 тисяч острів'ян. Він буде представлений на конференції в Пальмі в п'ятницю.

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Петиція стверджує, що зростання круїзного туризму призводить до серйозного впливу на навколишнє середовище і викликає соціальний протест.

У зверненні сказано, що круїзний лайнер, пришвартований в порту, у 200 разів більше забруднює повітря, ніж автомагістраль.

У недавньому звіті, підготовленому європейською неурядовою організацією "Транспорт і навколишнє середовище", Пальма визнана другим після Барселони найбільш забрудненим круїзними суднами європейським портом.