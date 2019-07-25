Жители Майорки выступили за ограничение круизных лайнеров в Пальме

Жители Пальма-де-Майорки и общественные организации обратились к городским властям с просьбой ограничить количество круизных лайнеров и туристов, которые могут находиться в городе одновременно.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

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Более 10 тысяч человек подписали петицию, призывающую ограничить количество круизных лайнеров в Пальма-де-Майорке к одному на день. Количество пассажиров просят ограничить до 4 тысяч. Ежегодно в город заходят около 500 гигантских круизных лайнеров, из которых на берег ступают 2 миллиона пассажиров.

Сегодня в порту часто находятся пять и даже восемь круизных судов, на борту у некоторых – 15 тысяч пассажиров.

Манифест, который требует ограничить количество лайнеров, уже подписали более 30 организаций и 11 тысяч островитян. Он будет представлен на конференции в Пальме в пятницу.

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Петиция утверждает, что рост круизного туризма приводит к серьезному воздействию на окружающую среду и вызывает социальный протест.

В обращении сказано, что круизный лайнер, пришвартованный в порту, в 200 раз больше загрязняет воздух, чем автомагистраль.

В недавнем отчете, подготовленном европейской неправительственной организацией "Транспорт и окружающая среда", Пальма признана вторым после Барселоны наиболее загрязненным круизными судами европейским портом.