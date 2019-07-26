ЄС розпочинає широкі консультації про майбутнє Східного партнерства

Інституції Європейського Союзу розпочинають широкі та всеохоплюючі консультації про майбутній стратегічний напрям Східного партнерства.

Про це повідомили у пресслужбі Європейської комісії у четвер, пише "Європейська правда".

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Відзначається, що за останнє десятиліття співпраця між ЄС та шістьма країнами-членами – Вірменією, Азербайджаном, Білоруссю, Грузією, Молдовою та Україною – показала конкретні результати для громадян.

З нагоди 10-ї річниці Східного партнерства в Брюсселі 14 травня відбулася конференція високого рівня, на якій президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер розпочав обговорення майбутнього Східного партнерства. У цьому контексті Європейський рада доручила комісії та Європейській службі зовнішніх дій подати пропозиції про майбутнє Східного партнерства.

"Державам-членам і країнам-партнерам, міжнародним організаціям, міжнародним фінансовим інститутам, громадянському суспільству, бізнесу і приватному сектору, науковим колам, аналітичним центрам, молоді, ЗМІ та іншим зацікавленим сторонам пропонують висловити свою думку про нові засади політики на період після 2020 року на спеціальному веб-сайті до 31 жовтня 2019 року", - йдеться в повідомленні комісії.

Протягом цього періоду у країнах-партнерах і в ЄС також будуть проведені спеціальні консультаційні заходи.