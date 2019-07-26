ЕС начинает широкие консультации о будущем Восточного партнерства

Институты Европейского Союза начинают широкие и всеобъемлющие консультации о будущем стратегическом направлении Восточного партнерства.

Об этом сообщили в пресс-службе Европейской комиссии в четверг, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что за последнее десятилетие сотрудничество между ЕС и шестью странами-членами - Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной - показала конкретные результаты для граждан.

По случаю 10-й годовщины Восточного партнерства в Брюсселе 14 мая состоялась конференция высокого уровня, на которой президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер начал обсуждение будущего Восточного партнерства. В этом контексте Европейский совет поручил комиссии и Европейской службе внешних действий подать предложения о будущем Восточного партнерства.

"Государствам-участникам и странам-партнерам, международным организациям, международным финансовым институтам, гражданскому обществу, бизнесу и частному сектору, научным кругам, аналитическим центрам, молодежи, СМИ и другим заинтересованным сторонам предлагают высказать свое мнение о новых принципах политики на период после 2020 года на специальном сайте до 31 октября 2019 года", - говорится в сообщении комиссии.

В течение этого периода в странах-партнерах и в ЕС также будут проведены специальные консультационные мероприятия.