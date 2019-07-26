Спека в Нідерландах: поліція оштрафувала людей за ночівлю на пляжі

У Нідерландах поліція оштрафувала кількох людей за ночівлю на пляжі у передмісті Гааги на тлі аномальної спеки в регіоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.nl.

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У п’ятницю поліція Гааги повідомила, що виписала штрафи у розмірі 140 євро 13 людям, які провели ніч на пляжі та на тересах кафе у Схевенінгені. Спати на пляжі заборонено, як у межах пляжного бару, так і поза ним.

Деякі з оштрафованих спали на піску, і поліція заявила, що вони заважали працівникам місцевої влади прибрати пляж перед черговим задушливим днем в п'ятницю.

Співробітник пляжного павільйону повідомив, що люди сплять на вулиці все частіше, і працівники цього навіть не помічають: "Лежаки на пляжі вільні ввечері, тому люди можуть легко на них лежати. Якщо перші відвідувачі приходять на пляж о восьмій ранку, то часто тут вже нікого немає".

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Минула ніч була рекордно теплою у Нідерландах. В четвер вперше з моменту початку ведення метеоспостережень температура сягнула вище 40 градусів. 40,7 градуса зафіксували в Гілзе-Рієн в південній провінції Північний Брабант.