У Парижі спека побила рекорд 1947 року
У четвер в Парижі зафіксували історичний температурний рекорд – стовпчик термометра вперше за понад 70 років перевищив 41 градус за Цельсієм.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Parisien.
З початку метеоспостережень у 1873 році у французькій столиці температура перевищувала 40 градусів тільки один раз - 28 липня 1947 року. Тоді зафіксували 40,4°C.
У четвер о 13:42 в паризькому парку Монсурі зафіксували 41 градус тепла.
Метеорологи прогнозують, що температура продовжить підвищуватися у другій половині дня та може досягнути 42°C.
Ніч з середи на четвер стала найтеплішою в історії Франції, стверджує Meteo France.
У середу французька влада повідомила про 5 ймовірних жертв аномальної спеки.
Бельгія і Нідерланди у середу зафіксували нові температурні рекорди в умовах сильної спеки в Західній Європі.