У Парижі спека побила рекорд 1947 року

У четвер в Парижі зафіксували історичний температурний рекорд – стовпчик термометра вперше за понад 70 років перевищив 41 градус за Цельсієм.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Parisien.

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З початку метеоспостережень у 1873 році у французькій столиці температура перевищувала 40 градусів тільки один раз - 28 липня 1947 року. Тоді зафіксували 40,4°C.

У четвер о 13:42 в паризькому парку Монсурі зафіксували 41 градус тепла.

Метеорологи прогнозують, що температура продовжить підвищуватися у другій половині дня та може досягнути 42°C.

Ніч з середи на четвер стала найтеплішою в історії Франції, стверджує Meteo France.

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У середу французька влада повідомила про 5 ймовірних жертв аномальної спеки.

Бельгія і Нідерланди у середу зафіксували нові температурні рекорди в умовах сильної спеки в Західній Європі.