У Бельгії – перша смерть в результаті аномальної спеки

У Бельгії перша людина загинула в результаті рекордної спеки, яка цими днями панує у Західній Європі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

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66-річну жінку знайшов мертвою її сусід пізно ввечері в четвер після того, як вона, очевидно, перегрілася під палючим сонцем. Інцидент стався в Мідделкерку на бельгійському узбережжі, коли температура в регіоні піднялася до 40 градусів за Цельсієм.

Комісар поліції Мідделкерку Френк Дельва повідомив агентству, що смерть "дуже чітко пов'язана зі спекою".

Рятувальні служби прибули на місце події, але не змогли реанімувати жінку.

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У четвер Бельгія пережила, як і багато інших частин Західної Європи, найбільш спекотний день за всю історію спостережень. У Бегейнендейку за 30 кілометрів на схід від Брюсселя температура піднялася до 41,8 градуса за Цельсієм.

Як повідомлялося, аномальна спека в Західній Європі у четвер досягла нового піку, у кількох країнах було перевищено температурні рекорди.