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Масштабний марш на підтримку ЛГБТ відбувся в Берліні

Неділя, 28 липня 2019, 11:58

У Берліні в суботу, 27 липня, тисячі людей вийшли на прайд-парад проти дискримінації ЛГБТІ-спільноти у рамках святкування Christopher Street Day.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За даними організаторів, в яскравому марші вулицями міста взяли участь близько 150 тисяч людей. Очікувалося, що свідками дійства стануть до 600 тисяч людей.

 
Фото: EPA

Учасники акції пройшлись маршем від вулиці Курфюрстендамм до Бранденбурзьких воріт. Вони несли плакати з гаслами "Ні - сексу з нацистами" та "Відправ патріархат у пекло", кидали конфетті та розмахували веселковими прапорами.

Порядок під час акції забезпечували близько 800 правоохоронців.

Christopher Street Day, який щороку святкують у багатьох країнах, відзначили у Берліні вже в 41-й раз. Минулого року в демонстрації у німецькій столиці взяли участь близько 600 тисяч людей.

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