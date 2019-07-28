Масштабний марш на підтримку ЛГБТ відбувся в Берліні
У Берліні в суботу, 27 липня, тисячі людей вийшли на прайд-парад проти дискримінації ЛГБТІ-спільноти у рамках святкування Christopher Street Day.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
За даними організаторів, в яскравому марші вулицями міста взяли участь близько 150 тисяч людей. Очікувалося, що свідками дійства стануть до 600 тисяч людей.
Учасники акції пройшлись маршем від вулиці Курфюрстендамм до Бранденбурзьких воріт. Вони несли плакати з гаслами "Ні - сексу з нацистами" та "Відправ патріархат у пекло", кидали конфетті та розмахували веселковими прапорами.
Порядок під час акції забезпечували близько 800 правоохоронців.
Christopher Street Day, який щороку святкують у багатьох країнах, відзначили у Берліні вже в 41-й раз. Минулого року в демонстрації у німецькій столиці взяли участь близько 600 тисяч людей.