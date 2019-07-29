Ватиканська таємниця: родину зниклої дівчинки спіткало чергове розчарування

Сотні кісток, знайдених в підземному сховищі біля Ватиканського кладовища, виявилися занадто старими, щоб належати 15-річній дівчинці, яка зникла 35 років тому.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

У неділю Ватикан повідомив: дослідження кісток і тисяч кісткових фрагментів визначили, що всі вони датуються до ХХ століття.

Останки були знайдені під кам'яною плитою після того, як сім'я дівчинки Емануели Орланді попросила відкрити гробницю принцес ХІХ століття на крихітному Тевтонському кладовищі.

Ватикан пояснив, що його зовнішній експерт відхилив прохання родини провести лабораторні дослідження близько 70 кісток з підземної схованки, оскільки вони "дуже древні".

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Емануела, дочка члена поліції Ватикану, зникла після уроку музики в Римі у 1983 році. Протягом десятиліть були різні теорії про те, хто її викрав і чому так і не знайшли її тіло.

Протягом багатьох років справа Орланді була пов'язана з численними версіями, починаючи від спроби вбити Папу Іоанна Павла II до фінансового скандалу банку Ватикану та кримінального злочину в Римі.

У жовтні минулого року про цю справу знову заговорили через фрагменти кісток, які були виявлені під час реконструкції над прибудовою до посольства Ватикану.

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Аналіз останків пізніше показав, що вони датовані раніше 1964 року і належали чоловікові.

Однак у листопаді поліція провела новий огляд в будівлі посольства Святого Престолу в Римі та виявила нові елементи людських останків.