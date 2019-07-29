Ватиканская тайна: семью пропавшей девочки постигло очередное разочарование

Сотни костей, найденных в подземном хранилище у Ватиканского кладбища, оказались слишком старыми, чтобы принадлежать 15-летней девочке, которая пропала 35 лет назад.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

В воскресенье Ватикан сообщил: исследование костей и тысяч костных фрагментов определили, что все они датируются до ХХ века.

Останки были найдены под каменной плитой после того, как семья девочки Эмануэлы Орланди попросила открыть гробницу принцесс XIX века на крошечном Тевтонскому кладбище.

Ватикан объяснил, что его внешний эксперт отклонил просьбу семьи провести лабораторные исследования около 70 костей с подземного тайника, поскольку они "очень древние".

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Эмануэла, дочь члена полиции Ватикана, исчезла после урока музыки в Риме в 1983 году. В течение десятилетий были различные теории о том, кто ее похитил и почему так и не нашли ее тело.

В течение многих лет дело Орланди было связано с многочисленными версиями, начиная от попытки убить папу Иоанна Павла II до финансового скандала с банком Ватикана и уголовного преступления в Риме.

В октябре прошлого года об этом деле снова заговорили из-за фрагментов костей, которые были обнаружены во время реконструкции над пристройкой в ​​посольство Ватикана.

Анализ останков позже показал, что они датированы раньше 1964 года и принадлежали мужчине.

Однако в ноябре полиция провела новый осмотр в здании посольства Святого Престола в Риме и обнаружила новые элементы человеческих останков.