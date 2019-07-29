Угорщина хоче купити 25% акцій СПГ-терміналу Хорватії - міністр

Угорщина запропонувала Хорватії купити 25% акцій плавучого терміналу з перевалки скрапленого природного газу (СПГ) на хорватському острові Крк.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"СПГ-Хорватія - це проєкт, в який я твердо вірю, бо бачу це як величезну можливість для всього регіону. Наші країни стикаються з подібними проблемами, особливо щодо забезпечення постачання газу. Ключовим рішенням є диверсифікація наших джерел, і цей проєкт може відповісти на це. Угорщина вже зробила офіційну пропозицію придбати 25% акцій СПГ, що зробило б цей проєкт регіональним", - заявив голова МЗС Угорщини Петер Сійярто.

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Будапешт також хоче інтегрувати газові ринки двох країн, тому що зараз "ціна є недостатньо конкурентоспроможною" для того, щоб угорські компанії мали "справедливий результат".

"Усуваючи мита на перетин кордону, ми отримали б конкурентоспроможний доступ до вашого порту СПГ, тоді як Хорватія отримала б угорську систему зберігання, найбільшу в регіоні. Ваш міністр прийняв нашу пропозицію, і створена робоча група вже провела своє перше засідання минулого тижня", - зазначив Сійярто.

Американський міністр енергетики Рік Перрі нещодавно заявив, що сподівається, що "американський газ свободи" пройде через Крк до Центральної та Східної Європи, яка все ще залежить від російського газу.

Сійярто раніше скаржився, що ціна на газ, запропонована Хорватією, значно перевищує доступну ринкову ціну, тож Угорщина і Словенія вирішили спільно подати заявки на отримання фінансування Євросоюзу для сполучення своїх газопровідних мереж, що дозволить Угорщині купувати скраплений природний газ з Італії.