Венгрия хочет купить 25% акций СПГ-терминала Хорватии - министр

Венгрия предложила Хорватии купить 25% акций плавучего терминала по перевалке сжиженного природного газа (СПГ) на хорватском острове Крк.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"СПГ-Хорватия - это проект, в который я твердо верю, потому что вижу это как огромную возможность для всего региона. Наши страны сталкиваются со схожими проблемами, особенно в отношении обеспечения поставок газа. Ключевым решением является диверсификация наших источников, и этот проект может ответить на это. Венгрия уже сделала официальное предложение приобрести 25% акций СПГ, что сделало бы этот проект региональным", - заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

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Будапешт также хочет интегрировать газовые рынки двух стран, так как сейчас "цена является недостаточно конкурентоспособной" для того, чтобы венгерские компании получили "справедливый результат".

"Устраняя пошлины на пересечение границы, мы получили бы конкурентоспособный доступ к вашему порту СПГ, тогда как Хорватия получила бы венгерскую систему хранения, крупнейшую в регионе. Ваш министр принял наше предложение, и созданная рабочая группа уже провела свое первое заседание на прошлой неделе", - отметил Сийярто.

Американский министр энергетики Рик Перри недавно заявил, что надеется, что "американский газ свободы" прийдет через Крк в Центральную и Восточную Европу, которая все еще зависит от российского газа.

Сийярто и ранее жаловался, что цена на газ, предложенная Хорватией, значительно превышает доступную рыночную цену, поэтому Венгрия и Словения решили совместно подать заявки на получение финансирования Евросоюза для сообщения своих газопроводных сетей, что позволит Венгрии покупать сжиженный природный газ из Италии.