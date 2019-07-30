Президент Литви виступив за ухвалення закону про нацменшини

Президент Литви Гітанас Науседа підтримує необхідність ухвалення нового закону про національні меншини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

У березні цього року прем'єр-міністр Саулюс Скверняліс висловився за прийняття відповідного закону. Він підкреслив, що закон вже багато років припадає пилом у Сеймі. Основна причина — політичні сили не можуть домовитися про те, як правильно тлумачити поняття "меншина".

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Глава уряду висловив намір ухвалити закон про нацменшини до кінця терміну повноважень чинного кабінету, тобто до 2020 року. Президент Гітанас Науседа підтримав необхідність схвалити закон.

"У мене немає якоїсь жорсткої та категоричної думки, оскільки права нацменшин інкорпоровані в інші наші закони, але, цілком ймовірно, закон про національні меншини точно не зашкодить", - сказав президент.

Вважається, що закон про національні меншини повинен систематизувати, посилити та чітко визначити мовні, освітні, культурні та інші права нацменшин, які зараз гарантують окремі конституційні пункти і різноманітні правові акти. У результаті політики по-різному трактують кожне положення, часом виходячи з політичної кон'юнктури.

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Основні питання, які повинен регламентувати новий закон, стосуються збереження освіти рідною мовою, підтримки державних шкіл з викладанням російською та польською мовами, можливостей вести офіційну переписку з керівництвом самоврядувань, де компактно проживають нацменшини, рідною мовою, вказувати назви вулиць, установ і інших топографічних знаків, де компактно проживають меншини, не тільки державною, а й польською або російською мовами.

Питання про те, які самоврядування можна називати місцями, де компактно проживають меншини, спірне. Хтось пропонує встановити планку в 30%. Хтось говорить про 20% і навіть про 10%.