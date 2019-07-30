Президент Литвы выступил за принятие закона о нацменьшинствах

Президент Литвы Гитанас Науседа поддерживает необходимость принятия нового закона о национальных меньшинствах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

В марте этого года премьер-министр Саулюс Сквернялис высказался за принятие соответствующего закона. Он подчеркнул, что закон уже много лет пылится в Сейме. Основная причина - политические силы не могут договориться о том, как правильно толковать понятие "меньшинство".

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Глава правительства выразил намерение принять закон до конца срока полномочий действующего кабинета, то есть до 2020 года. Президент Гитанас Науседа поддержал необходимость принять закон.

"У меня нет какого бы то ни было жесткого и категоричного мнения, поскольку права нацменьшинств инкорпорированы в другие наши законы, но, по всей вероятности, закон о национальных меньшинствах точно не повредит", - сказал президент.

Считается, что закон о национальных меньшинствах должен систематизировать, усилить и четко определить языковые, образовательные, культурные и другие права нацменьшинств, которые сейчас обеспечивают отдельные конституционные пункты и различные правовые акты. В результате политики по-разному трактуют каждое положение, иногда исходя из политической конъюнктуры.

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Основные вопросы, которые должен регламентировать новый закон, касаются сохранения образования на родном языке, поддержки государственных школ с преподаванием на русском и польском языках, возможностей вести официальную переписку с руководством самоуправлений, где компактно проживают нацменьшинства, на родном языке, указывать названия улиц, учреждений и других топографических знаков, где компактно проживают меньшинства, не только на государственном языке, но и на польском или русском.

Вопрос о том, какие самоуправления можно называть местами, где компактно проживают меньшинства, спорный. Кто-то предлагает установить планку в 30%. Кто-то говорит о 20% и даже о 10%.