Нова голова Єврокомісії: Хорватія - зразок для наслідування в ЄС
Нова президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн похвалила Хорватію за "приголомшливу історію успіху", заявивши, що країна слугує "зразком для наслідування" багатьом інших країнам.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.
Фон дер Ляєн у вівторок зустрілася з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Колишня міністр оборони Німеччини, яка 1 листопада обійме посаду в Брюсселі, також відвідала Берлін, Париж та Варшаву та поїде далі до Іспанії та Італії. Хорватія підтримала її кандидатуру на заміну Жана-Клода Юнкера.
Фон дер Ляєн привітала зусилля Хорватії зі вступу до єврозони та Шенгенської зони після вступу до ЄС 2013 року. Заявка потребує одностайної підтримати в межах ЄС, і фон дер Ляєн каже: "Я на вашому боці, щоб просуватися в цьому".
Нагадаємо, на початку липня Хорватія офіційно подала заявку на вступ до єврозони.