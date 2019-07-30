Нова голова Єврокомісії: Хорватія - зразок для наслідування в ЄС

Нова президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн похвалила Хорватію за "приголомшливу історію успіху", заявивши, що країна слугує "зразком для наслідування" багатьом інших країнам.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Фон дер Ляєн у вівторок зустрілася з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Колишня міністр оборони Німеччини, яка 1 листопада обійме посаду в Брюсселі, також відвідала Берлін, Париж та Варшаву та поїде далі до Іспанії та Італії. Хорватія підтримала її кандидатуру на заміну Жана-Клода Юнкера.

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Фон дер Ляєн привітала зусилля Хорватії зі вступу до єврозони та Шенгенської зони після вступу до ЄС 2013 року. Заявка потребує одностайної підтримати в межах ЄС, і фон дер Ляєн каже: "Я на вашому боці, щоб просуватися в цьому".

Нагадаємо, на початку липня Хорватія офіційно подала заявку на вступ до єврозони.