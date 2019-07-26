Прем'єр Польщі вказав новій голові Єврокомісії на загрозу переміщення робочих місць до України

Правила ЄС створюють в польській промисловості ситуацію, яка загрожує переміщенням робочих місць, наприклад, в Україну, заявив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

Моравецький зазначив, що під час переговорів з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн обговорив складні теми, такі як міграція та торговельна політика.

"Тут протекціонізм з боку великих - як сказала голова - континентів, тобто Китаю, Сполучених Штатів, звичайно ж, і зростаюча сила Індії. Це наші партнери, але перш за все ми повинні дбати про наше задвір’я, про польські робочі місця", - сказав він.

Моравецький додав, що в бесіді з фон дер Ляєн наводив приклад польських сталеварних заводів. "Як мають давати собі раду польські підприємства важкої промисловості, навіть якщо вони сучасні, якщо, наприклад, за одну тону сталі платять 45 євро, чого не сплачує китайський, індійський чи російський експортер до Євросоюзу?" - запитав глава уряду.

На його думку, така ситуація є "вкрай несправедливою" і загрожує "делокалізацією", тобто переведенням робочих місць з Польщі, наприклад, в Україну.

"Ми цього не хочемо, ми хочемо, щоб робочі місця, які створилися у нас, залишалися тут, щоб працівники заробляли більше і більше грошей", - сказав прем'єр.

Моравецький також сказав, що нова очільниця Єврокомісії "дуже реалістично налаштована щодо питання, пов’язаного із агресивною політикою Росії".